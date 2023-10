Blick in das neue Sportzentrum vor der MDCC-Arena in Magdeburg.

Magdeburg - Von der Turnstunde für die Kleinen bis zum olympischen Gold: In Magdeburg haben sowohl der Breiten- als auch der Leistungssport einen hohen Stellenwert. Spitzen- und Breitensport finden in Magdeburg ein Zuhause in 168 Sportvereinen mit 45.382 Mitgliedern, wie die Statistik des Landessportbundes Sachsen-Anhalt zum 1. Januar ausweist.

Die Stadt unterstützt Vereine, Projekte und die Nachwuchsarbeit. Wie vielfältig diese Unterstützung aussieht und wie der Sport in der Landeshauptstadt aufgestellt ist, könnte zukünftig ein Sportförderbericht darlegen. So lautet jedenfalls der Wunsch des SPD-Stadtrats Karsten Köpp. In einer Anfrage an die Verwaltung versucht er, solch einen Bericht über die Sportförderung der Stadt schmackhaft zu machen.

Regelmäßiger Berichterstattung zur Sportförderung in Magdeburg

„Magdeburg hat große Pläne und will in den kommenden Jahren in die Sportinfrastruktur investieren. Um eine Weiterentwicklung des Sports langfristig zu sichern, erscheint es sinnvoll, in Form einer regelmäßigen Information über die Sportförderung in Magdeburg zu berichten“, argumentiert Karsten Köpp.

Ein Sportförderbericht könnte transparent über die Verwendung öffentlicher Gelder berichten und neue Erkenntnisse bringen, wie vorhandene Mittel effizienter eingesetzt werden könnten sowie Konzepte für die Sportentwicklung fortschreiben.

Vergleichbare Städte wie die Landeshauptstadt Potsdam nutzen so einen Bericht für die Stadtentwicklung.