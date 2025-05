Viele Magdeburger haben nur darauf gewartet: Einige Clubs starten in dieser Woche in ihre Open-Air-Saison. Im Laufe der Jahre haben sich einige kostenlose Veranstaltungsreihen etabliert, die regelmäßig hunderte Besucher anziehen.

Magdeburg - Das Wetter spielt zwar aktuell nur bedingt mit, doch die Clubs der Stadt starten trotzdem mit kostenlosen Veranstaltungsreihen in die Open-Air-Saison. Den Anfang macht die „Datsche“ am Sonntag, 11. Mai. Die Veranstalter versprechen „Jubel, Trubel, Heiterkeit“, denn ab sofort wird wieder wöchentlich zum „Sonntagsbumms“ in den bunten und gemütlichen Hinterhof von Kunstkantine und Factory in Buckau eingeladen. Ab 14 Uhr spielen DJs, es kann im kleinen Pool geplanscht, Tischkicker gespielt, getanzt oder mit den Füßen im Sand und einem Cocktail in der Hand entspannt werden.