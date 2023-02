Vollsperrung der Hallischen Straße in Magdeburg: OB Borris kündigt zeitliche Änderung an

Magdeburg (vs) - Eigentlich war alles klar: Zwischen Hasselbachplatz und Am Sudenburger Tor sollte ab 6. März kein Fahrzeug mehr unterwegs sein. Nur für Fußgänger und Radfahrer sollte es eine Möglichkeit geben, den Baustellenbereich zu queren, teilt Cornelia Kolberg, Sprecherin der Städtischen Werke Magdeburg (SWM), auf Anfrage der Volksstimme mit. Doch jetzt kommt alles anders.

"Mit der zeitlichen Verlegung des Beginns der geplanten Bauarbeiten um vier Wochen bleibt die Hallische Straße als wichtige Verkehrsverbindung zwischen der Innenstadt und den südlichen Stadtteilen geöffnet, bis der City-Tunnel freigegeben wurde", lässt sich Oberbürgermeisterin Simone Borris in einer Presseerklärung zitieren. Heißt: Die ab dem 6. März geplante Vollsperrung der Hallischen Straße wird zeitlich verlegt und beginnt erst am 3. April.

"(...) Damit können die vorgesehenen Arbeiten auch weiterhin so gestaltet werden, dass die Deutsche Bahn im Jahr 2024 pünktlich mit der Sanierung der dortigen Brücke beginnen kann", so Borris weiter. Um die Sperrung der viel befahrenen Straße kommen die Magdeburger also dennoch nicht drum herum.

Doppelbelastung für Autofahrer soll ausbleiben

Die Planungen zur Baumaßnahme in der Hallischen Straße, bei der Kanalanlagen sowie eine Trinkwasserleitung saniert werden, waren zwischen MVB, SWM, die auch im Auftrag der Abwassergesellschaft Magdeburg (AGM) agieren, und Tiefbauamt zunächst mit Blick auf den von der DB AG vorgesehenen Zeitplan zur Sanierung der DB-Bahnbrücke in der Hallischen Straße abgestimmt worden. Man wolle mit der zeitlichen Verschiebung einer Doppelbelastung der Autofahrer entgegenwirken.

"In intensiven Gesprächen wurden jetzt die Bauabläufe so angepasst, dass die Baumaßnahme in der Hallischen Straße nun am 3. April starten kann", ergänzt Andreas Fedorczuk von der SWM. Durch die verkürzte Bauzeit entstehe ein zusätzlicher Zeitdruck. Denn die Arbeiten müssten im Sommer unterbrochen werden. Hintergrund ist, dass die MVB dann die Strecke befahren muss, um notwendige Sanierungsarbeiten im Bereich der Westringbrücke durchführen zu können.

Massive Kritik von betroffenen Händlern

Im Anschluss daran werden die Arbeiten in der Hallischen Straße fortgesetzt. Eine Freigabe für den Individualverkehr werde jedoch für die Gesamtdauer der Maßnahme bis Dezember 2023 nicht möglich sein.

Die Interessengemeinschaft Innenstadt formulierte zuvor scharfe Kritik an den Plänen, die Hallische Straße zu sperren, ohne die Öffnung des City-Tunnels abzuwarten. Es könne nur ein Versehen sein, mit der Sperrung nicht bis zur Tunnelöffnung am 1. April zu warten, hieß es von der IG.

Mit der zeitgleichen Sperrung von gleich zwei wichtigen Magistralen in und aus der Innenstadt erwiesen die Bauplaner den Händlern, Unternehmern und Dienstleistern einen „Bärendienst“, so Rolf Lay, Vorsitzender der IG Innenstadt vor der zeitlichen Verlegung der Baustelle.