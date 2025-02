An vielen Stellen Magdeburgs ist das Radfahren kein Vergnügen. Beispiel Ausfahrten mit Kopfsteinpflaster. Zwar wurden einige dieser Stellen bereits entschärft. Jedoch finden sich wie hier an der Lübecker Straße bis heute Bereiche, an denen der Radweg unterbrochen ist und von einem Bodenbelag abgelöst wird, der bei Nässe oder Eis zu Stürzen führen kann. Im hier abgebildeten Fall endet die Einfahrt nicht einmal auf einem Grundstück, sondern auf dem Gehweg.

Foto: Martin Rieß