Magdeburger an den Schneeschieber!

Wie hier in der Olvenstedter Straße steckten nach den Schneefällen im Februar 2021 überall in Magdeburg Autos hinter hohen Schneebergen fest. Der Winterdienst geriet schnell an seine Grenzen. Die SPD im Stadtrat regt an, bei künftigen „Starkschnee-Ereignissen“ den Bürgereinsatz am Schneeschieber zu stärken.

Uli Lücke