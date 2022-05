Magdeburger Angeltage: Wie man einen 47-Kilo-Dorsch fängt

Petrijünger sind am 6. und 7. November 2021 in die Magdeburger Messehallen eingeladen.

Magdeburg (vs) - 47 Kilogramm schwer und 1,60 Meter lang war der kapitale Dorsch, den Michael Eisele 2013 in Nordnorwegen an Land zog. Das Tier gilt bis heute als größter gefangener Dorsch aller Zeiten. Bei den Magdeburger Angeltagen am 6. und 7. November 2021 ist der Rekordhalter zu Gast und berichtet, wie sich so ein Fang anfühlt.