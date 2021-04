Magdeburger Bauminitiative „Otto pflanzt“ will sich einen Brunnen bauen

Die Neupflanzungen an der Oebisfelder Straße sollen per Brunnen bewässert werden.

Magdeburg

Wenn man von Rothensee aus die Brücke an der Oebisfelder Straße herunterfährt, sieht man beiderseits der Fahrbahn das Ergebnis der ersten großen Pflanzaktion der Magdeburger Bürgerinitiative „Otto pflanzt“. Für jeden Einwohner der Stadt soll in den kommenden Jahren ein Bäumchen in die Erde gebracht werden – allein mit Hilfe von Spenden.

Der Anfang ist gemacht, doch bekommt der auch genug Wasser? Diese Sorge machte sich jetzt eine Volksstimme-Leserin, die regelmäßig am „Mini-Wäldchen“ vorbeifährt und sich angesichts der anhaltenden Trockenheit fragt, ob die jungen Bäumchen auch mal gegossen werden.

Felix Bosdorf vom „Otto pflanzt“-Team kann die Leserin beruhigen. „Zunächst handelt es sich um einen lehmhaltigen Boden, den wir mit Unterstützung des Stadtgartenbetriebs ordentlich gewässert haben“, erklärt er. Somit gebe es aktuell noch keinen Anlass zur Besorgnis.

Hydrant zur Bewässerung

Aber auch zukünftig sollen die beiden Flächen nördlich und südlich der Oebisfelder Straße bewässert werden. „Auf der Nordfläche mit den Obstbäumen gibt es einen Hydranten“, sagt Bosdorf. Man habe bereits mit den Städtischen Werken gesprochen, um diesen für das Gießen der Pflanzen nutzen zu können. Ein Standbrunnen könnte dort aufgebaut werden.

Auf der Südseite soll hingegen ein eigener Brunnen gebohrt werden. „Dazu befinden wir uns in Abstimmung mit den entsprechenden Fachbereichen der Stadtverwaltung“, erklärt Felix Bosdorf weiter. Auf beiden Flächen soll dann mit einem Leitungssystem gearbeitet werden, damit alle Pflanzen ausreichend gewässert werden können.