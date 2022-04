Magdeburger CDU-Fraktionschef verteidigt Abgang aus Ratssitzung

Magdeburg - Nicht unverantwortlich, sondern im Gegenteil verantwortlich nennt Wigbert Schwenke den spontanen Auszug seiner Fraktion aus der Stadtratssitzung am Montagabend (11. Oktober 2021). Mitten in der Abstimmung darüber, ob die Stadt gegen das Verbot der Kommunalaufsicht zur Einführung der Schülerfreifahrt in Magdeburg klagen soll (Antrag Grüne), hatten AfD und CDU den Saal verlassen und den Rat so handlungsunfähig gemacht. Bei Abstimmungen müssen mindestens die Hälfte der Gewählten anwesend sein.