Im Magdeburger Dom ist eine neue Ausstellung eröffnet worden. Unter dem Titel „Der Dom und sein Klang“ zeigt die Ausstellung mit Fotografien von Fotograf und Domführer Gotthard Demmel das vielfältige musikalische Leben im und am Magdeburger Dom.

Schon seit Jahrhunderten erklingt ein umfangreiches musikalisches Repertoire im Dom, ob Chormusik des Magdeburger Domchores oder von international und national renommierten Chören und Ensembles, über hochkarätige Orgelmusik an den drei Orgeln des Domes, Bläserklängen mit vielfältigem Musikstil der Magdeburger Dombläser oder auch den Stimmen der Nachwuchssängerinnen und Sängern der Domsingschule.

Vielfältige Konzertformate bereichern jedes Jahr das Kulturleben der Landeshauptstadt, ob bei chorsinfonischen Konzerten, A-cappella-Formaten, Orgel- und Bläserkonzerten oder themenspezifischen Konzerten die sich auch anderen Künsten öffnen mit Lichtinstallationen oder Tanzelementen.

Ausstellung zeigt auch die stillen Momente

Die Gottesdienste sind ebenso musikalisch sehr vielseitig, oft werden die Ensembles des Domes wie der Domchor oder die Dombläser, sowie die Domsingschule einbezogen oder der Domkantor an der Orgel, aber ab und zu gastieren auch Chöre oder kleine andere Ensembles im Gottesdienst bei besonderen Feierlichkeiten oder im Rahmen von Festivals die in der Stadt veranstaltet werden.

Die Ausstellung schaut nicht nur auf die öffentlichen Bühnensituationen, sondern zeigt auch die stillen Momente hinter den Kulissen beziehungsweise die vielen Kunstschätze in der Architektur des Domes in denen sich ebenso Stilistiken der Musik finden lassen. Sie möchte einen Bogen zwischen vergangenen Musikkulturen, aktuellem musikalischem Wirken und zukünftigen Projekten schlagen.

Gotthard Demmel verbindet nicht nur als Fotograf und Domführer eine lange Geschichte mit dem Magdeburger Dom, sondern seine Anfänge im Dom gehen ebenso auf die Musik und die Mitwirkung als Chorknabe im Domchor zurück. Ab dem 15. Lebensjahr war er in Besitz verschiedener Fotoapparate. Mit Beginn des Umschwungs zur digitalen Fotografie wechselte er schnell zum neuen System und zu Digitalkameras. Seit 2015 ist Gotthard Demmel Mitglied im Fotoclub ,magdeburger photographierer“. Durch die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Clubs gab es eine Erweiterung des eigenen Spektrums.

Führungen durch die Ausstellung

Sich mit dem Dom und seinem Klang zu beschäftigen und dies am Ort des Geschehens zu zeigen, war schon lange ein Herzensanliegen von ihm. „Oft werden die Steine, die Raumansichten und die Plastiken der Kathedrale gezeigt, aber das Wichtigste sind die Menschen hier, die den Raum mit ihren Worten und ihrer Musik mit Leben füllen. Die hohen Leistungen der vielen Menschen, die in der Zeit vor 800 bis heute am Bau und der Erfüllung des Gebäudes mit Klängen beteiligt waren und sind, zeugen vom hohen Stand des Wissens und des Könnens der Menschen hier und der Experten aus der Welt, die hier lebten, leben und arbeiten“, so Gotthard Demmel.

Die Ausstellung ist bis zum 22. Oktober 2023 täglich zu den Domöffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr (September) beziehungsweise 10 bis 17 Uhr (Oktober) zu sehen. Es finden Ausstellungsführung mit der Gesprächsmöglichkeit mit Gotthard Demmel statt am 15. September ab 17 Uhr und am 4. und 16. Oktober ab 16 Uhr. Die Ausstellung wird unterstützt durch die Evangelische Domgemeinde.