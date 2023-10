Magdeburg - Seit dem 20. Oktober 2023 gibt es den archäologischen Domführer „Der Magdeburger Dom und seine Geheimnisse“, der bereits im März 2022 herausgegeben wurde, auch in englischer Sprache.

„Magdeburg Cathedral and its secrets. An Archaeological Cathedral Guide“ heißt das neue Buch, das ursprünglich von der Grabungstechnikerin Claudia Hartung und dem Archäologen Rainer Kuhn auf deutsch geschrieben wurde. Übersetzt wurden die insgesamt 92 Seiten von der Magdeburger Übersetzerin Helga Fiek.

Hohe Nachfrage am Magdeburger Domführer

Die deutsche Ausgabe war bereits im vergangenen Jahr erschienen, etwa 700 Exemplare wurden seitdem abgegeben. Mit 400 englischen Ausgaben werde laut Kuhn jetzt in den Verkauf gestartet.

Blick auf Intel-Ansiedlung Mit der englischen Version wolle der Förderverein der zunehmenden Zahl von englischsprachigen Besuchern im Dom gerecht werden. Insbesondere mit der bevorstehenden Intel-Ansiedlung rechne man mit einer steigenden Zahl an internationalen Besuchern.

„Das handliche Buch soll dazu dienen, dass sich diese Besuchergruppen über die frühen Schätze des Domes und über das Dommuseum deutlich besser informieren können“, heißt es vom Förderverein.

Weitere Sprachen könnten bei hoher Nachfrage folgen

In kurzen Artikeln und einigen Abbildungen sind wichtige Stellen des Doms sowie bedeutende Funde des Dommuseums erklärt. Sollte die Nachfrage an englischen Exemplaren hoch sein, so Kuhn, könne er sich sehr gut weitere fremdsprachige Auflagen vorstellen – etwa auf französisch oder in einer osteuropäischen Sprache.Doch Genaueres könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Die neue Ausgabe ist im Magdeburger Verlag Delta-D erschienen und kann im Dom, im Dommuseum oder über den Buchhandel für 15 Euro gekauft werden.