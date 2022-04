Magdeburger Domplatz-Randalierer muss sich vor dem Landgericht verantworten

Magdeburg - In den Gerichtssaal wird Pascal S. am Mittwoch, 29. September 2021, in Hand- und Fußfesseln geführt. Der 23-jährige Angeklagte, dem zahlreiche Sachbeschädigungen vorgeworfen werden, ist derzeit vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Das Landgericht muss nun klären, ob der Angeklagte psychisch krank und für die Allgemeinheit gefährlich ist und somit eine dauerhafte Unterbringung in Betracht kommt. Ein vorläufiges psychiatrisches Gutachten hat bereits Hinweise auf eine entsprechende Erkrankung ergeben.