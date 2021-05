Magdeburger Elbauenpark vor Start in die Hauptsaison

Zum 1. Juni will der Elbauenpark in Magdeburg wieder voll durchstarten. Dann sollen möglichst alle Attraktionen öffnen. Vorbehaltlich der aktuellen Corona-Lage.

Magdeburg - Eine neue Sonderausstellung im Jahrtausendturm, ein renoviertes Schmetterlingshaus und ein frisches Park-Restaurant: Zum 1. Juni will der Elbauenpark in die Hauptsaison starten. Die Hoffnung ist, dass dann sämtliche Attraktionen auf dem weitläufigen Areal wieder geöffnet werden können. Richtwert bleibt dafür die Entwicklung der Corona-Inzidenz gepaart mit der neuen Landesverordnung zum Schutz gegen die Virus-Pandemie. „Wir und unsere Partner stehen sozusagen in den Startlöchern“, erklärt Jana Bork, Leiterin Werbung/Öffentlichkeitsarbeit bei der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH.

„Staunikum“ mit Phänomenen der Physik

Zum geplanten Starttermin der Hauptsaison soll dann auch wieder der Jahrtausendturm seine Türen für Besucher öffnen. Gerade wird die neue Sonderausstellung final eingerichtet. Unter dem Titel „Staunikum“ sollen darin zahlreiche Experimente zum Anfassen und Staunen aus dem Bereich der Physik präsentiert werden. Davon abgesehen wird die Dauerausstellung im „schlausten Turm der Welt“ zur Geschichte der Menschen von der Höhlenmalerei bis zur Computertomographie zu besichtigen sein. Um die Wege in dem weitläufigen Parkgelände zu verkürzen, soll ab Juni der Elbauenexpress mit seinen halbstündigen Touren durch das ehemalige Buga-Areal rollen.

Wann genau das Schmetterlingshaus im Elbauenpark öffnen kann, ist noch nicht ganz klar. Das hängt von den Bestimmungen der neuen Landesverordnung ab. In den zurückliegenden Wochen hat das Tropenhaus am Parkeingang in der Breitscheidstraße eine Generalüberholung erhalten: „Wir haben die Schließzeit genutzt, um im Schmetterlingshaus die Wegumrandung neu zu gestalten, ein neues Netz aufzuhängen, den Wasserfall zu erneuern und weitere Ausbesserungsarbeiten vorzunehmen“, erläutert Jana Bork.

Zudem seien neue tropische Pflanzen gesetzt worden. Der verantwortliche Förster Uwe Frömert und seine Mitarbeiter haben am Boden kiloweise Beton und Pflanzenerde verbaut. Das neue Netz unter der Decke wirft Schatten und schützt die Schmetterlinge vor Kollisionen mit den Scheiben. Zu Hochzeiten sind rund 200 verschiedene Falter im Glashaus zu sehen, neben Reptilien, Vögeln und Insekten.

Werben für Genehmigung als Modellprojekt

So nahe der erhoffte Start der Hauptsaison im Natur- und Kulturpark inzwischen rücken mag, so weit entfernt scheinen immer noch die Aussichten, größere Events auf dem Gelände durchzuführen. Zuletzt waren die Pläne für den Umbau einer Wiesenfläche am Farbwasserfall zu einer Open-Air-Veranstaltungsfläche bekanntgeworden.

Damit sollten Veranstaltungen im Freien unter Corona-Bedingungen für bis zu 2500 Besucher möglich werden. „Wir rechnen damit, dass bis Ende Juli keine Events stattfinden dürfen. Gleichzeitig werben wir bei der Landesregierung dafür, dass der Elbauenpark eine Genehmigung als Modellprojekt für die Durchführung von Events seitens des Landes erhält“, sagt Jana Bork.

Aufgrund dieser Unsicherheit sei vom Veranstalter das geplante Konzert von Max Raabe vom 10. Juli vorsorglich auf 11. August verlegt worden. Mit dem Aufbau der Parkbühne würde erst begonnen, wenn sicher sei, dass Veranstaltungen stattfinden dürfen. „Für die Events im August würden die Aufbauarbeiten der MDCC-Parkbühne im Juli starten.“

Kein negativer Test für den Parkbesuch notwendig

Mit dem Sinken der Corona-Inzidenz unter den Wert von 100 in Magdeburg konnte der Elbauenpark zurück in die Nebensaison. Aktuell ist unter anderem der erweiterte Rutschenturm geöffnet. Bei schönem Wetter könnten am Wochenende überdies an der Verleihstation bereits E-Scooter und Segways ausgeliehen werden. Ebenfalls schon am Start sind die Gastronomen im Park. Mit dem Team der „Zauberküche & Family UG“ aus Schönebeck ist ein neues Restaurant im Jahrtausendturm eröffnet worden.

Solange die Inzidenz unter dem Wert von 100 bleibt, ist für den Besuch des Elbauenparks kein negativer Corona-Test notwendig, stellt Jana Bork klar. Ein Ticket braucht es aber doch. Bis Ende Mai reicht für den Parkbesuch ein Grünticket oder die Jahreskarte.

Das Schmetterlingshaus ist umfänglich renoviert worden. Unter anderem ist der Wasserfall erneuert worden. Foto: Jana Bork