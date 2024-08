Blaulicht Magdeburger Feuerwehr rettet Anwohner aus brennendem Haus

In einem Mehrfamilienhaus in der Arnold-Zweig-Straße in Magdeburg ist am Freitagabend (2. August) ein Brand ausgebrochen. Dank dem raschen Einsatz der Feuerwehr konnten die Betroffenen im Haus - darunter auch ein Säugling und zwei Hunde - gerettet werden.