In Nachbarschaft des Magdeburger Einkaufszentrums Florapark soll ein Dehner-Gartencenter mit Zoofachmarkt entstehen. Der Stadtrat muss noch den Weg dafür freimachen.

Magdeburger Florapark: So steht es um das geplante Gartencenter

Auf diesem Gelände am Magdeburger Florapark könnte ein Dehner-Gartencenter entstehen.

Magdeburg - Eröffnet in Magdeburg ein Dehner-Gartencenter? Den Weg dafür kann der Stadtrat voraussichtlich in seiner März-Sitzung freimachen, wenn er die Satzung für den entsprechenden Bebauungsplan beschließt. Dieser bezieht sich auf ein Gelände am Großen Silberberg. Ein brachliegendes Gelände nordwestlich des Floraparks, das früher unter anderem vom Land Sachsen-Anhalt genutzt worden war, soll dafür beräumt und bebaut werden.