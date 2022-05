Magdeburg - Mit Wehmut steuern zur Zeit viele Magdeburger den Breiten Weg 213 an. Es ist der Ort, an dem sie als Kinder ihre ersten Trikots gekauft haben, ihre ersten Wimpeln oder ihre ersten Fußballschuhe. Aber das Geschäft, das für viele Menschen so schöne Erinnerungen birgt, gibt es bald nicht mehr. „Sport Friedrich“ schließt in wenigen Wochen.