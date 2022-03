Schädlingsbefall Magdeburger Gotteshaus eingehüllt: Dem Holzwurm in der Rothenseer Kirche geht es an den Kragen

In der Reformationskirche in Magdeburg-Rothensee ist der Wurm drin: der Holzwurm. Er frisst sich dort durch Bänke und Gebälk. Um den Schädling zu bekämpfen, wird die Kirche großflächig in Folie eingepackt und dann mit einem Gas befüllt.