Am Freitag öffnet Deutschlands ältestes Volksfest zum 1012. Mal in Magdeburg. Die Besucher der Herbstmesse können sich auf ein neues Fahrgeschäft freuen.

Magdeburger Herbstmesse 2023 öffnet am Freitag mit neuer Attraktion

Ab Freitag geht es wieder rund in den Fahrgeschäften auf der Magdeburger Herbstmesse.

Magdeburg - Vom 22. September bis zum 15. Oktober 2023 findet die Magdeburger Herbstmesse auf dem Max-Wille-Platz statt. Die Messe ist nach der Eröffnung von mittwochs bis freitags ab 15 Uhr sowie sonnabends und sonntags ab 14 Uhr geöffnet. Für 1 Euro Eintritt kommt man auf den Festplatz.

Herbstmesse in Magdeburg 2023: Große Auswahl an Fahrgeschäften

In diesem Jahr sind bekannte Fahrgeschäfte wie Street Fighter, Magic und Break Dancer vor Ort. Auch die Achterbahn wird wieder aufgebaut. "Eine neue Besonderheit wird das Hochgeschwindigkeitskarussell Time Machine sein", kündigt Karl Welte, Vorsitzender des Vereins selbstständiger Gewerbetreibender, Markt- & Messereisender, freudig an.

Außerdem werden das 35 Meter hohe Riesenrad, zwei Autoscooter und zehn Kinderkarussells angeboten. "Es ist uns wichtig, dass das Volksfest kinderfreundlich ist", erklärt Welte.

Für Feinschmecker gibt es auf der Herbstmesse eine breite Auswahl, darunter gebrannte Mandeln, Zuckerwatte, Waffeln und Magdeburger Schmalzkuchen. Aber auch Herzhaftes wie Bratwurst oder Fischbrötchen werden angeboten.

Die Magdeburger Herbstmesse bei Nacht. Foto: Magdeburger Messe

Magdeburger Herbstmesse 2023: Das kostet der Eintritt in Magdeburg

"Der Eintrittspreis liegt wie in den Jahren zuvor bei einem Euro. Damit hoffen die Betreiber, den gestiegenen Energiekosten entgegenwirken zu können", so Welte. "Zusätzlich decken wir so sämtliche Sicherheitsmaßnahmen ab, einschließlich der Bezahlung der Sicherheitsmitarbeiter.

Auch die Beschilderung, unter anderem durch die große Baustelle Brückenzug, hat beträchtliche Kosten verursacht. Diese Ausgaben müssen die Betreiber aus eigener Tasche tragen", erklärt Welte.

Für die diesjährige Veranstaltung wird mit etwa 200.000 Besuchern gerechnet. In der ersten und dritten Woche wird sie am Montag und Dienstag geschlossen sein. In der zweiten Woche ist sie wegen des Feiertags (Tag der Deutschen Einheit) durchgehend geöffnet.