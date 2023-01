Magdeburger Hobbyastronomen auf der Jagd nach seltenem Kometen

Magdeburg - Seltener Besuch kündigt sich an. Der Komet mit dem unromantischen Namen C/2022 E3 (ZTF) ist auf dem Weg zum Rendezvous mit der Erde. In immer noch sicherer Entfernung kommt er am 1. Februar auf 42 Millionen Kilometer unserem Heimatplaneten am nächsten. Das war das letzte Mal vor 50.000 Jahren der Fall. Da lebten noch die Neandertaler. Und bis er das nächste Mal in seiner weiten Umlaufbahn um die Sonne unsere blaue Kugel passiert, dauert es wieder so lange. Kein heute lebender Mensch wird C/2022 E3 (ZTF) also jemals wieder sehen. Grund genug für die passionierten Hobbyastronomen vom Magdeburger Silberschlag e. V., gute Ferngläser in die Hand zu nehmen und am Nachthimmel auf Jagd nach dem Silberschweif zu gehen, der in seinem Zentrum grünlich schimmert.

