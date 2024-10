Statt der teuren Neugestaltung soll der Alte Markt in Magdeburg ein wenig barriereärmer werden. Diskutiert wird beispielsweise, ob sich die Ausgabe lohnt.

So soll Magdeburger City aussehen?

Magdeburg. - Falls der Stadtrat zustimmt und es der Haushalt der Stadt zulässt, sollen in den Jahren 2026 und 2027 rund 2 Millionen Euro in den Alten Markt investiert werden. Dabei geht es aber nicht um eine groß angelegte Neugestaltung, sondern allein um ein Provisorium, das die Aufenthaltsqualität ein wenig verbessern soll. Es geht darum, die Fahrbahnen um das Oval in der Mitte auf dessen Niveau zu bringen.