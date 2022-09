Magdeburger Kinder lesen Tausende Bücher beim Lesesommer XXL

Großer Andrang beim Abschlussfest des Lesesommers XXL in der Magdeburger Stadtbibliothek.

Magdeburg - Dichtes Gedränge herrschte am 24. September 2022 vor der Stadtbibliothek am Breiten Weg in der Magdeburger Innenstadt. Lange Schlangen bildeten sich schon auf dem Weg zum Eingang. Die Einrichtung hatte zum Abschlussfest des diesjährigen Lesesommers XXL eingeladen und Hunderte Kinder waren dem Aufruf mit ihren Eltern gefolgt.