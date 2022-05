Magdeburger Kitas in der Krise

Magdeburg - Wenn Arbeitgeber der Eltern sich bei den Kitas melden und um ihre Existenz bangen, wird deutlich, in welcher Situation sich die Magdeburger Einrichtungen gerade befinden. Andrea Kleinbauer als Leiterin der Kita Wolkenschäfchen hat eben jenen Fall erlebt. Aufgrund von zeitweise erheblichem Personalausfall in der Einrichtung konnten nicht alle Eltern ihr Kind betreuen lassen. Daraus entsteht eine Not, nicht nur in der Kita, sondern auch für Eltern und die Wirtschaft.