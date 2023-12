Dieser Stein steht in Magdeburg am Sternsee.

Magdeburg - Wem wurde der Stein am Sternsee in Olvenstedt gewidmet? Und seit wann steht er da? Diese Fragen haben sich unter anderem die Olvenstedter Hobby-Chronisten Werner Hasenkrug und Hartmut Henkel von der Interessengemeinschaft (IG) Alt-Olvenstedt gestellt. Lange hätten sie gar nicht gewusst, dass es das Denkmal an dieser Stelle überhaupt gibt. Daher haben sie sich an die Volksstimme gewandt – und Antworten bekommen.