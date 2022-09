Magdeburger Klima-Aktivst über Umwelt- und soziale Fragen, Demo und Klebe-Aktion

„Fridays for Future“ ruft am 23. September zum globalen Klimastreik auf. Auch in Magdeburg sind Aktionen geplant. Volksstimme-Reporterin Christina Bendigs sprach mit Santiago Leidhold, der sich bei der Jugendbewegung engagiert.

Die Klimaaktivisten von „Fridays for Future“ rufen für heute wieder zum globalen Klimastreik auf. Auch in Magdeburg sind Protestaktionen geplant, mit denen ein Umdenken in Mobilitäts- und Energiefragen gefordert wird.

Magdeburg - Volksstimme:Am 23. September 2022 ruft auch „Fridays for Future“ in Magdeburg zum globalen Klimastreik auf. Sie sind einer der Aktivsten. Worum geht es im Kern? Santiago Leidhold: Das Motto der heutigen Veranstaltung lautet „People over profit“, also Menschen über Profit. Das bedeutet, dass die Klimafragen auch soziale Fragen sind. Dass es Menschen gut geht, sollte im Vordergrund stehen, und erst dann das wirtschaftliche Interesse folgen.