Magdeburger Kommunalpolitiker wollen Raser in Beyendorf-Sohlen ausbremsen

Magdeburg - Einen Blitzer auf der Leipziger Chaussee im Ortsteil Anker oder ein Kreisverkehr oder Tempo 30 in Beyendorf-Sohlen – bislang hat der Ortschaftsrat mit seinen Vorschlägen zur Verkehrsberuhigung in den Ortslagen bei der Magdeburger Stadtverwaltung nicht überzeugen können. Und auch die nächste Idee sorgt nicht für Begeisterungsstürme: Ein Verkehrskonzept soll erstellt werden. An diesem entlang ließe sich - so wie das in Stadtfeld-Ost für die Arndtstraße angeschoben wurde - doch noch eine Verminderung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in der Ortslage erreichen, die bislang aus verkehrsrechtlichen Erwägungen von der zuständigen Behörde immer wieder abgelehnt wurde.