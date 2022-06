Magdeburger Kultur-Netzwerk jetzt in Vereinsstruktur

Die Kulturschaffenden sind von der Corona-Krise besonders schwer getroffen. In Magdeburg ist während der Pandemie deshalb ein Netzwerk entstanden. Und das hat nun eine Vereinsstruktur.

Betty Magel (von links), Sarah Thäger, Christian Szibor, Jacqueline Brösicke und Ulrike Löhr gehören dem Vorstand des Vereins „Netzwerk Freie Kultur“ an, der in der Festung Mark gegründet wurde.

Magdeburg - „Wir Kulturaktiven sind ja flexibel, wir denken voraus und sind auch in Habachtstellung“, berichtet Jacqueline Brösicke, Chefin des Volksbades Buckau an diesem Tag in der Festung Mark. Während der Corona-Pandemie sind die Magdeburger Kulturschaffenden enger zusammengerückt – auch mit der Verwaltung und der Politik. Diese Zusammenarbeit soll fortgesetzt werden. Und zwar nicht innerhalb eines losen Bündnisses.