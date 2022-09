Magdeburger Lebensretter im Ehrenamt

Zu 15 Einsätzen wurden die ehrenamtlichen Retter der DLRG Ortsgruppe Magdeburg in diesem Jahr schon gerufen. Auch die Rettungssportler sind gefordert - schon bald bei der WM in Italien.

Die Einsatzkräfte der DLRG Ortsgruppe Magdeburg sind gut ausgebildet und treffen sich regelmäßig montags in der Rötgerstraße. 15 Einsätze in der Wasserrettung hatten sie dieses Jahr schon.

Magdeburg - Passanten fürchten um ein ertrinkendes Kind am Barleber See. Neben der Berufsfeuerwehr mit ihren Tauchern wird auch die Ortsgruppe Magdeburg der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) gerufen. Blinder Alarm, wie sich später herausstellt. Es ist einer von bereits 15 Einsätzen der ehrenamtlichen Lebensretter in diesem Jahr.