Magdeburg - Optisch fällt der Unterschied kaum auf, für Menschen mit Kinderwagen, Rollstuhl oder einer Gehhilfe ist es jedoch eine erhebliche Veränderung. Das Kulturzentrum Moritzhof am Moritzplatz hat den ersten Abschnitt zur Barrierefreiheit geschafft.

Das alte Kopfsteinpflaster mit zahlreichen Stolperfallen war immer eine Hürde für Menschen die nicht gut zu Fuß sind oder gar auf Hilfen angewiesen. Deshalb gab es bereits 2019 einen Stadtratsbeschluss, dass der gesamte Innenhof barrierefrei ausgebaut werden soll.

Passende Steine finden

Das alte Pflaster konnte jedoch nicht einfach durch Asphalt ausgetauscht werden. „Die alten Bäume sollten erhalten bleiben. Wenn wir den ganzen Hof neu gemacht hätten, wären die Wurzlen beschädigt worden“, erklärt Leiterin Kathrin Gellrich. „Außerdem gab es viel Austausch mit der Denkmalschutzbehörde.“ Daher bleibt ein Teil des Hofs mit dem alten Pflaster und ein barrierefreier Pfad wird mit glatten Steinen ergänzt den Hof nun. Schließlich solle es auch optisch gut harmonieren.

Die erste Hälfte ist bereits geschafft. „Anfang Juni haben die Bauarbeiten begonnen und Ende August sind sie voraussichtlich fertig. Das ging jetzt ganz schnell“, sagt Gellrich, die seit eineinhalb Jahren im Moritzhof Leiterin ist.

Café geschlossen

Der barrierefreie Pfad sorgt dafür, dass alle Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Kulturzentrums erreichbar sind. „Zuvor gab es nur komplizierte Schleichwege und immer wurde Hilfe benötigt. Jetzt können alle Angebote wahrgenommen werden. Das Dachkino ist zwar weiterhin nicht barrierefrei, aber alle Filme laufen auch im Erdgeschoss“, erklärt sie. Die Nachfrage sei immer mal wieder da gewesen, besonders als das Kinderwagen-Kino angeboten wurde. Daher habe sich auch die Behindertenbeauftragte der Stadt, Tanja Pasewald, für die Barrierefreiheit am Moritzhof eingesetzt. Aktuell befinden sich die zuständigen Handwerker in einer Sommerpause – am 31. Juli 2023 soll es weitergehen.

„Danach folgen nut noch Verschönerungsmaßnahmen. Wir wollen die Hochbeete wieder mehr in die Mitte stellen und nicht nur an den Rand. Einfach alles noch ein bisschen schöner machen“, sagt die Magdeburgerin. Das Café gebe es jedoch in dieser Form nicht mehr. Vor den Filmen gibt es Getränke und Popcorn. Das Café habe durch die Pandemie gelitten. „Wir nutzen die Räume nun für Workshops und haben noch viele Ideen dafür“, sagt Kathrin Gellrich. Das lohne sich aktuell mehr als das Café mit Kuchen oder Speisen.