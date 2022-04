Magdeburger Pannen-Schwimmhalle an der „Diesdorfer“ öffnet wieder

Zunächst war sie wegen der Corona-Pandemie geschlossen, dann erneut wegen einer umfangreichen Reparatur - jetzt öffnet in Magdeburg die „Diesdorfer“ Schwimmhalle wieder.

Das undichte Becken in der "Diesdorfer" Schwimmhalle in Magdeburg wurde saniert. Jetzt kann die Halle wieder geöffnet werden.

Magdeburg - Ein Farbtest im Wasser hat am Dienstag bewiesen: Das neue Edelstahlbecken und die Technik samt Düsen und Wassereinspeisung in der Magdeburger Schwimmhalle an der Großen Diesdorfer Straße funktionieren und sind wieder bereit für Besucher. Nach etwa eineinhalb Jahren kann das Schwimmbad wieder für Badegäste, Vereine und den Schulsport geöffnet werden. Damit dürfte sich der Kampf um Schwimmzeiten etwas entspannen. Die Öffnungszeiten: