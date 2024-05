Der Presseclub Magdeburg feiert sein 20-jähriges Bestehen - und denkt dabei an wertvolle Projekte in Magdeburg. Wen Journalisten, Pressesprecher und Gäste unterstützen.

Magdeburg - Journalisten, Pressesprechern und anderen Vertretern aus mediennahen Berufen wird auch in Zukunft viel Verantwortung bei der Vermittlung und Erklärung des lokalen und überregionalen Geschehens zukommen. Dazu gehört auch die kritische Reflektion der eigenen Arbeit.

Das war das Fazit eines runden Geburtstagstages des Presseclubs Magdeburg, der im Kompakt-Medienzentrum am Breiten Weg mit rund 60 Gästen gefeiert wurde. Der Zusammenschluss von Vertretern der Medienbranche auf Vereinsbasis war vor 20 Jahren aus der Taufe gehoben worden. Ziel: Die Vernetzung untereinander, die Transparenz eigener Arbeit verstärken und über öffentliche Veranstaltungen Themen der Lebensumwelt dem Publikum anbieten.

Der Magdeburger Presseclub-Schatzmeister Mathias Geraldy mit MDR-Moderatorin Anja Petzold. Anne König

Das sei überwiegend gut gelungen, erklärte Norbert Doktor. Der Pressesprecher der Hochschule Magdeburg-Stendal und Präsident des Presseclubs Magdeburg ließ in einer Talkrunde mit Volksstimme-Lokalchef Rainer Schweingel die zwei Jahrzehnte ehrenamtlicher Arbeit Revue passieren.

Schlaglichter seien Diskussionen unter anderen mit der ZDF-Journalistin Gundula Gause gewesen, ebenso aber auch Talkrunden über Außenpolitik oder den Tunnelbau in Magdeburg. Man habe sich als Presseclub stets eingemischt in die Debatte und wolle das auch weiterhin tun. Auch ungewöhnliche Aktionen habe es gegeben. So regelmäßige Handball-Benefiz-Turniere, bei dem Mitglieder und Freunde des Presseclubs den Lederball haben fliegen lassen.

Auch Gäste des Abends (von links): Heike Potstada, Presseclub, Soi Geraldy, Burkhard Moll, Stadtrat, Peter Wendt, Volksstimme-Journalist im Ruhestand, und Thomas Opp, Bürger für Stadtfeld. Anne König

Dabei sei nicht nur Geld für soziale Projekte gesammelt worden, sondern, auch ein gewisser Bennet Wiegert habe dort vor mehr als zehn Jahren als „Coach“ einer Presseclub-Handball-Mannschaft seine ersten Erfahrungen als Trainer gesammelt – lange bevor Wiegert seine erfolgreiche Karriere als Coach des SC Magdeburg startete, erinnerte Norbert Doktor mit Augenzwinkern.

Mathias Geraldy und Fabian Biastoch, Presseclub-Vorstands-Mitglieder. Fotos: Anne König

Unter Moderation von MDR-Journalistin Anja Petzold wurde mit Presseclub-Schatzmeister Mathias Geraldy auch am Jubiläumsabend um Unterstützung für Projekte geworden. Im Mittelpunkt dieses Mal: Der Wiederaufbau der gestohlenen Plastik von Heinrich Apel in Olvenstedt (110 Euro gesammelt) und die Unterstützung des Ökologischen Zentrums in Magdeburg (Özim, 666 Euro) an der Harsdorfer Straße. Rund zwei Stunden lang kamen so Vertreter von Medien, Politik, Verwaltung sowie Leser, Zuschauer und Hörer ins Gespräch. Kabarettist Lars Johansen sorgte zudem für Schmunzler mit seinen Anmerkungen über die Lage zwischen Lehrermangel und Lokalpolitik.

Gesehen wurden auch: Karikaturist Phil Hubbe; Burkhard Moll, Kathleen Meyer-Pinger, Stephan Papenbreer, Falko Grube, Stadträte; Klaus-Peter Voigt, Günter Hartmann, freie Journalisten; Cornelia Kolberg, SWM; Heike Potstada, Beate Janßen, Presseclub; Gunner Mollenhauer, IKK; Peter Wendt, Wolfgang Schulz, Volksstimme-Journalisten im Ruhestand; Anna-Kristin Mahler AOK, Niklas Ottersbach, Deutschlandfunk; Maler Robin Zöffzig und viele mehr.