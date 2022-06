Magdeburger Professorin forciert Kampf gegen Antisemitismus

Warum sich die Magdeburger Professorin Prof. Dr. Katrin Reimer-Gordinskaya dafür einsetzt, dass Antisemitismus in Forschung und Alltag mehr kritische Aufmerksamkeit erhält.

Prof. Dr. Katrin Reimer-Gordinskaya (rechts) lehrt in Stendal im Fachbereich Angewandte Humanwissenschaften; neben ihr Projektmitarbeiterin Selana Tzschiesche.

Magdeburg - Im November fand in Berlin ein Fachsymposium über Leerstellen in der Antisemitismusforschung statt. Die Hochschule Magdeburg-Stendal organisierte die Veranstaltung mit. Prof. Dr. Katrin Reimer-Gordinskaya, Professorin für Kindliche Entwicklung, Bildung und Sozialisation, wirkte hier mit. Antisemitismus ist für sie ein hochaktuelles Thema, das in der Bildung und im Alltag mehr kritischer Aufmerksamkeit bedarf, erklärt sie im Interview mit Journalistik-Student Leon Zorn.