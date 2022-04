Fußball Magdeburger Promis gratulieren dem 1. FCM zum Aufstieg in die 2. Liga

Magdeburg ist zurück. Der 1. FCM hat am Sonntag erneut den Aufstieg in die zweite Liga geschafft. Was Gustav Schäfer (Tokio Hotel), die Da Rookies und die Hengstmänner dazu sagen.