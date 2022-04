Magdeburger Puppenspiel-Nachwuchs erhält für „Das Kind im Kühlschrank“ den Fritz-Wortelmann-Preis

Magdeburg - Es ist ein Foto, das sinnbildlich ist für Kinder in der Corona-Pandemie: Esteban Bernez war während der langen Lockdown-Zeit in einen leeren Kühlschrank geklettert und löffelte dort einen Joghurt. Ein Foto davon schickte er Theaterpädagogin Marlen Geisler, die es für den Puppenspielclub Mini am Puppentheater Magdeburg aufgriff. Zu dem Club gehört auch Esteban. Das entstandene Gametheatre (Spieltheater) ist nun mit dem Bochumer Fritz-Wortelmann-Preis ausgezeichnet worden. Und das ließ die Kinder, von denen sich vier am frühen Montagabend im Puppentheater trafen, noch einmal richtig jubeln. „Wir hätten nicht damit gerechnet“, sagt Moritz Kwaschik. Umso größer ist die Freude.