Magdeburg (vs) - Schon wieder hat ein Magdeburger beim Lottospielen abgeräumt. Der Spieler gewann am Mittwochabend 77.777 Euro. Dies geht aus einer Mitteilung von Lotto in Sachsen-Anhalt hervor.

Demnach sollen bei der Zusatzlotterie Spiel 77 sechs Ziffern der siebenstelligen Gewinnzahl gestimmt haben. Der Spielschein mit nur einem Tipp sei in einer Verkaufsstelle in Magdeburg gespielt worden, heißt es. Der Spieleinsatz habe dafür 5,55 Euro betragen.

Der Gewinner habe nun drei Jahre Zeit, den gewonnenen Betrag anzufordern. Dies könne in einer Lotto-Verkaufsstelle in Sachsen-Anhalt oder im Lottohaus in der Stresemannstraße erfolgen. Dabei werde die Spielscheinquittung von einem Terminal eingelesen und kontrolliert, heißt es.