Magdeburger Real-Markt am Olvenstedter Graseweg: Entscheidung über Zukunft ist gefallen

Wie geht es weiter mit Real-Markt am Olvenstedter Graseweg in Magdeburg? Die Antwort darauf war lange Zeit ungewiss. Nun gibt es eine finale Entscheidung.

Magdeburg (vs) - Der Real-Markt bleibt! Allerdings ändere sich laut einer Pressemitteilung etwas. "Für den Standort Magdeburg wurden nicht nur umfangreiche Modernisierungsinvestitionen beschlossen. Auch das Produktangebot wird künftig noch breiter sein", heißt es dort.

Auch der Real-Markt in Magdeburg auf dem Olvenstedter Graseweg 37 gehöre zu den bundesweit 64 Standorten, die in Zukunft ein "echter" Real-Markt blieben. Zu den Modernisierungen gehöre ein komplett neuer Markenauftritt: real bekomme unter der Marke „mein real“ mit dem Claim „alles was ich mag!“ ein neues, freundliches und ausdrucksstarkes Gesicht.

Der Fokus läge auf der Frischeabteilung. Laut eigenen Aussagen umfasst das Sortiment rund 60.000 Artikel. Der Real-Markt in Magdeburg werde von montags bis freitags sowie am Samstag von 7 bis 20 Uhr geöffnet sein.