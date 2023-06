Bereits ab der Freitagnacht, 30. Juni, treten zahlreiche neue Bauarbeiten und Sperrungen in Magdeburg in Kraft. Auch der Magdeburger Ring und die Westringbrücke sind von den Einschränkungen betroffen.

Magdeburg (vs) - Es wird wieder gebaut in der Landeshauptstadt. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung Magdeburg hervor.

Der Magdeburger Ring soll in Fahrtrichtung der A2 in der Nacht vom Freitag zum Sonnabend, 1. Juli, von 22 bis 4 Uhr in Höhe der Brücke über die Bundesstraße B1 wegen der Beseitigung von Fahrbahnschäden gesperrt werden. Eine Umleitung werde über den Universitätsplatz ausgeschildert.

Bereits ab Sonntag, 2. Juli, sei auch der Bahnübergang in der Ottersleber Chaussee gesperrt. Bis 7. Juli werde der Verkehr weiträumig über die Leipziger Chaussee, Raiffeisenstraße, Schönebecker Straße, Alt Fermersleben, Alt Salbke, Faulmannstraße und Ottersleber Straße bzw. entgegengesetzt umgeleitet.

Vom Montag, 3. Juli, bis 17. August könnten im Baustellenbereich in der Hallischen Straße Radfahrende nur in Richtung Hasselbachplatz fahren, weil ein Teil des Weges für die Baustellensicherung benötigt werde, so die Stadtverwaltung weiter. In der Gegenrichtung werde der Radverkehr über die Sternstraße und Carl-Miller-Straße umgeleitet.

Vom 3. bis 17. Juli könne der Fermersleber Weg in Höhe des Anschlusses zum Magdeburger Ring wegen Kanalarbeiten nur in Richtung Leipziger Straße befahren werden. Der Verkehr in Richtung Halberstädter Straße werde über die Wiener Straße umgeleitet. Dies betreffe auch den aus Richtung Süden kommenden Verkehr auf dem Magdeburger Ring, da die dortige Abfahrt zum Fermersleber Weg ebenfalls gesperrt sei.

Die Helmstedter Straße sei ebenfalls vom 3. bis 28. Juli in Höhe der Amsdorfstraße voll gesperrt. Grund dafür seien Hausanschlussarbeiten der Stadtwerke. Eine örtliche Umleitung über die Sudenburger Wuhne werde ausgeschildert.

Die nördliche Zufahrt in die Straße Kleiner Werder soll ab Montag, 3. Juli, ab 9 Uhr voraussichtlich für zwei Wochen voll gesperrt werden. Grund dafür seien Arbeiten für eine Gashochdruckleitung und eine Leitung der Telekom. Die Umleitung für die Anlieger erfolge über die Stadtparkstraße, den Kleinen Stadtmarsch und den Kleinen Werder, heißt es. Voraussichtlich ab 17. Juli werde der Anschluss an die Stadtparkstraße gesperrt und die Umleitung erfolgt wieder über den Kleinen Werder, Kleinen Stadtmarsch und die Sternbrücke bzw. umgekehrt.

Demnach soll ein Teilabschnitt der Lübecker Straße von Donnerstag, 6. Juli, bis 13. Oktober stadtauswärts gesperrt werden. Grund seien Arbeiten für eine neue Straßenbahnhaltestelle in Höhe des Neustädter Friedhofs. Der Kfz-Verkehr werde über die Gröperstraße und Mittagstraße umgeleitet.

Ebenfalls vom Donnerstag, 6. Juli, bis 16. August stehe auf der Westringbrücke für den Kfz-Verkehr in beiden Richtungen nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Hier seien Gleisbauarbeiten der Verkehrsbetriebe (MVB) notwendig.

Im selben Zeitraum sei der Kroatenweg in Höhe der Wendeschleife für den Auto-Verkehr wegen Gleisbauarbeiten und Kanalsanierungen gesperrt. Eine örtliche Umleitung wird ausgeschildert.

Außerdem könne vom 6. Juli bis 11. August der Südabschnitt der Robert-Koch-Straße nur stadtauswärts befahren werden. Grund dafür seien Leitungsarbeiten im Auftrag der MDCC. Der Verkehr der Gegenrichtung werde über den Draisweg umgeleitet.