Sperrung in Magdeburg angekündigt: Arbeiten auf dem Ring ab Freitagnacht

Am Magdeburger Ring wird die Bundesstraße B1 ab Freitagnacht gesperrt. Das ist dazu bislang bekannt. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Es sind neue Sperrungen wegen Bau- und Reparaturarbeiten in Magdeburg angekündigt worden. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor.

Demnach seien auf dem Magdeburger Ring in der Nacht zu Samstag, 15. Juli, von 22 bis 6 Uhr Verkehrseinschränkungen am Anschluss zur Bundesstraße B1 erforderlich. Nacheinander müssten dort wegen Reparaturarbeiten die Abfahrt zum Universitätsplatz und die Fahrbahn in Richtung Autobahn 2 gesperrt werden. Umleitungen seien über die Anschlussstelle Mittagstraße und über den Universitätsplatz ausgeschildert.

Die Brücke am Wasserfall sei vom 21. Juli, 10 Uhr, bis spätestens 24. Juli, 7 Uhr, voll gesperrt. Die Wochenendvollsperrung dieses Bauwerkes werde zum Einbau der Belagsbohlen benötigt. Eine Umleitung sei über die Anna-Ebert-Brücke ausgeschildert.

Die Sperrung der Zufahrt Kleiner Werder werde wegen der Bauarbeiten an der Neuen Strombrücke bis zum 23. Juli verlängert. Ab dem 24. Juli soll sich die Sperrung des neuen Abschnitts der Stadtparkstraße anschließen. Die Umleitungsstrecke erfolge dann bis zur kompletten Freigabe des Strombrückenzuges über den Kleinen Werder, Kleinen Stadtmarsch und die Sternbrücke.