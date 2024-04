In Magdeburg sind neue Baustellen und Sperrungen geplant. Wir zeigen, was Autofahrer im städtischen Verkehr jetzt wissen müssen.

Magdeburg/DUR. - In Magdeburg stehen mit den angekündigten Baustellen und Sperrungen neue Verkehrseinschränkungen für die Autofahrer an, wie die Stadt mitteilt.

So soll am Donnerstag, 11. April, der Magdeburger Ring in Höhe der Anschlussstelle Salbker Chaussee stadtauswärts nur einspurig befahrbar sein. Grund dafür ist offenbar die Reparatur von Straßenschäden. Die Auffahrt von der Salbker Chaussee in Richtung Autobahn 14 sei während der Arbeiten nicht möglich, heißt es.

Die Straße Kleiner Stadtmarsch sei außerdem in Höhe der Hyparschale vom 15. bis 26. April wegen Arbeiten der Stadt voll gesperrt. Um die Zufahrt zu den Großbaustellen Stadthalle und Hyparschale zu gewährleisten, werde für den Baustellenverkehr die Sternbrücke geöffnet.

Ebenfalls vom 15. bis 26. April könne außerdem ein kurzer Abschnitt der Halberstädter Chaussee nur stadtauswärts passiert werden. Grund dafür seien Arbeiten der SWM zwischen der Hängelsbreite und der Wanzleber Chaussee, so die Stadt weiter. Der Verkehr der Gegenrichtung werde über Geschwister-Scholl-Straße und Magdeburger Straße umgeleitet.