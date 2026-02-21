Zum 24. Mal wurde in Magdeburg die Rockgala gefeiert. Im Maritim-Hotel tanzten die Besucher zu handgemachter Musik. Der Volksstimme-Fotograf war auch dabei.

Magdeburger Rockgala 2026: Das sind die Partybilder aus dem Maritim-Hotel

Im Maritim-Hotel Magdeburg wurde am 20. Februar 2026 die 24. Rockgala gefeiert.

Magdeburg. - Laute Rockmusik war am 20. Februar 2026 im Magdeburger Maritim-Hotel zu hören. Zum 24. Mal wurde dort die Rockgala veranstaltet. Die Besucher kamen zahlreich, um unter anderem beim Auftritt der Hauptband Sweety Glitter & The Sweethearts zu tanzen.