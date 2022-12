Magdeburger Schule für Gesundheitsberufe zieht um

Magdeburg - Die Tage des „Bildungszentrum für Gesundheitsberufe“ auf dem Gelände der Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg sind gezählt. Die Einrichtung, in der Pflegepersonal in Kooperation mit einer Reihe von Einrichtungen der Region wie dem Klinikum Magdeburg, dem Universitätsklinikum, dem Marienstift, mit Krankenhäusern in Lostau, Bernburg und Calbe, aber auch mit Senioreneinrichtungen in Magdeburg und den benachbarten Landkreisen ausgebildet wird, zieht um.