Die Kreuzgemeinde in Magdeburg-Nordwest will zum 70-jährigen Bestehen Geschichten finden. Ob Hochzeiten, Konfirmationen oder Erinnerungen an den Aufbau der Kirche.

Magdeburg - Hochzeiten, Taufen oder Konfirmationen sind oft verbunden mit sehr persönlichen Erinnerungen – und genau die werden nun gesucht. Die Evangelische Kreuzgemeinde in Nordwest möchte anlässlich ihres 70-jährigen Bestehens ein paar Geschichten sammeln, die sie anschließend in ihrem Gemeindebrief veröffentlichen wollen. „Wir suchen Geschichten von Menschen, die einen biografischen Bezug zur Kirche haben“, erklärt Pfarrer Jens Schmiedchen. Die Idee habe er gemeinsam mit Gabriele Letko und Ursula Kalkutschka aus dem Gemeindekirchenrat entwickelt. Die Geschichten müssten auch nicht von vor 70 Jahren stammen, sondern könnten auch noch aus den 2000er Jahren stammen.

„Mit viel Glück gibt es vielleicht in Magdeburg jemanden, der an dem Aufbau der Kirche beteiligt war oder ihn beobachtet hat“, sagt Gabriele Letko, die sich um den Inhalt und die Herausgabe des Gemeindeheftchens kümmert. Auch Fotos seien willkommen.

Mai 1954: Der Bau des Turms hat begonnen. Foto: Privates Archiv

„Wir wollen das Jubiläum zwar als Anlass nehmen, zurückzublicken auf die Geschichte, aber eben auch in die Zukunft. Was können wir aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen?“, sagt Schmiedchen. „Wir wollen nicht nur nostalgisch sein.“ Neben schönen Erinnerungen an Feierlichkeiten und Liebesversprechen dürften auch lustige oder traurige Geschichten bei der Gemeinde eingehen. Noch bis Ende des Jahres finden immer wieder Veranstaltungen im Rahmen des Jubiläums statt. Am 8. September veranstaltet die Gemeinde einen Tag der offenen Tür. „Wir feiern das Jubiläum das ganze Jahr über, nicht nur an einem Tag.

Wer Geschichten einreichen möchte: Per Mail an jens.schmiedchen@ekmd.de senden.