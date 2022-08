Magdeburger sind heiß auf leckeres Eis

Mehr als 30 Grad Celsius in Magdeburg. Da kann ein Eis für Abkühlung sorgen. Die Volksstimme sah sich in der City um und schleckerte sich von Eistheke zu Eistheke durch die leckeren Angebote.

Magdeburg - Wer in der Magdeburger Innenstadt unterwegs ist, kann sich an vielen Ecken ein erfrischendes Eis holen. Ganze Tresen voll mit Speiseeis-Bergen, garniert mit Keksen, Früchten, Soßen oder Süßigkeiten. Bei diesem Sommerwetter eigentlich eine willkommene Ablenkung. Oder? Die Eisverkäufer berichten anderes – bei über 30 Grad wagen sich deutlich weniger Leute auf die Straße. Eis zu verkaufen, gestaltet sich so natürlich schwierig. Dabei haben alle Eiscafés weit mehr zu bieten als Schoko, Vanille, Erdbeere. Die Volksstimme sah sich in der Innenstadt um.