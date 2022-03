Magdeburger Stadtrat beerdigt Autospur auf der 3. Elbquerung

Eine rot-rot-grüne Ratsallianz dezimiert das Lieblingsverkehrsprojekt der CDU in Magdeburg zum Fuß- und Radwegsteg über die Elbe.

Magdeburg - Eine heftige Kontroverse lieferte sich der Magdeburger Stadtrat am 2. Dezember 2021 zur Verkehrsentwicklung in der Landeshauptstadt. Am Ende setzte eine Ratsmehrheit einen überraschenden Entscheid durch. Die seit Jahren diskutierte 3. Elbquerung soll – wenn überhaupt – nur als Fuß- und Radwegbrücke weiterverfolgt werden.