Magdeburger Stadtrat beschließt grüne Fassaden

Im badischen Ohlsbach gießt die Bewohnerin dieses vollständig mit wildem Wein überwucherten Hauses ihre Geranien. Grüne Dächer und Fassaden wünscht sich eine Ratsmehrheit auch in Magdeburg viel mehr als bisher. Die Stadtverwaltung soll jetzt in einem Modellprojekt an kommunalen Gebäuden mit gutem Beispiel vorangehen.

picture alliance / dpa