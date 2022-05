Magdeburger Stadtrat diskutiert über den Nahverkehr in der Krise

Ein außerplanmäßiger Millionen-Zuschuss für die Magdeburger Verkehrsbetriebe wird nur unwillig, aber am Ende einstimmig bewilligt.

Busse und Bahnen in Magdeburg rollen ohne Einschränkungen weiter – jedenfalls ohne Einschränkungen aus akuten finanziellen Gründen. Der Stadtrat hat am 4. November 2021 einstimmig, aber nicht kritiklos einen außerplanmäßigen Zuschuss an die Magdeburger Verkehrsbetriebe über 3,8 Millionen Euro bewilligt. Sonst drohte Zahlungsunfähigkeit.