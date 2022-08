Magdeburger Sternbrücke: Zum Start der Schule wird es ernst

Magdeburg - Bislang war alles auf der Magdeburger Sternbrücke nur eine Übung. Doch am 25. August wird es ernst. Denn dann ist der erste Schultag in Sachsen-Anhalt. Und dann werden wieder ab kurz vor 7 Uhr Kinder und Jugendliche aus dem Osten Magdeburgs über die Sternbrücke mit dem Fahrrad zu ihren Schulen fahren. Und anders als in den vergangenen Jahren müssen sie sich die Sternbrücke jetzt mit dem Autoverkehr teilen, der erfahrungsgemäß nach den Sommerferien auch an Intensität zunimmt. In diesem Jahr nämlich dient die Brücke auch als Umleitung für die gesperrte Strombrücke. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) ist besorgt: Hier wird das Leben von Kindern und Jugendlichen sehenden Auges gefährdet, so seine Einschätzung.