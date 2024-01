Im Geschwister-Scholl-Park Magdeburg soll ab 2025 mit einer Skulptur an die Widerstandskämpfer erinnert werden. Kritik gibt es von Stadträten an dem Verfahren.

Magdeburg - Ein neues Denkmal soll im gleichnamigen Park an die Geschwister Scholl erinnern. Bevor der Magdeburger Stadtrat entscheidet, haben traditionell Ausschüsse das Wort. Diskutiert wurde über die Drucksache der Verwaltung, in der die drei favorisierten Entwürfe vorgestellt werden, im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr. Dort gab es für diese zwar eine Zustimmung von fünf Jastimmen ohne Gegenstimme und bei vier Enthaltungen. Heftige Kritik an der Umsetzung eines Stadtratsbeschlusses, der den Weg für ein Geschwister-Scholl-Denkmal eröffnet hat, gab es aus den verschiedensten Fraktionen dennoch. Was ist hier schiefgelaufen?