Magdeburger Taiko-Trommler sind auf der Suche nach Verstärkung

Magdeburg - Die Fasstrommeln sind schon von weitem zu hören und dienen so manch einem Läufer als Motivation, das Tempo dem Takt anzupassen. Seit mehreren Jahren begleitet die Higashi-Daiko-Gruppe vom Hatsuun Jindo Karateclub (HKC) Magdeburg-Barleben mit Sitz in Neu-Olvenstedt den Magdeburg-Marathon als Motivator vom Streckenrand. Unentgeltlich und im Ehrenamt. Die Trommler sind eine der wenigen in Sachsen-Anhalt, die mit den aus Japan stammenden Fasstrommeln für Aufsehen sorgen.