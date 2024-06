Anneliese Bruns hat ein Jahrhundert erlebt. Im Kreis ihrer Liebsten feierte sie gerade ihren Jubeltag in der Pro Seniore Residenz im Hansapark in Magdeburg-Sudenburg.

Magdeburg/VS. - Anneliese Bruns hat ein Jahrhundert erlebt. Geboren am 16. Juni 1924 feierte sie am vergangenen Sonntag im Kreise ihrer Liebsten (auf dem Foto ist ihr Sohn Harald zu sehen) ihren 100. Geburtstag in der Pro Seniore Residenz Hansa Park in Magdeburg-Sudenburg.

Anneliese Bruns ist in Ostpreußen aufgewachsen. Nach dem Krieg zog sie mit ihrem Mann nach Oschersleben. Dort wurden Sohn und Tochter geboren. In den 1950er Jahren folgte der Umzug in die SKL-Siedlung in Magdeburg.

Anneliese Bruns hat im Büro als Kaufmännische Angestellte im früheren Industriebaukombinat und bei den Verkehrsbetrieben gearbeitet. Nebenher war sie als Schöffin und Beisitzerin im Magdeburger Amtsgericht tätig und hat als Volkskorrespondentin für die Volksstimme Gerichtsberichte verfasst. Neben ihren beiden Kindern hat Bruns drei Enkel und Urenkel.