Steigende Energiepreise Video: "Es ist eine Katastrophe!" - Bäckereien in Magdeburg vor dem Aus?

Gas, Mehl, Heizöl und Strom - essenzielle Rohstoffe für Bäckereien, die immer teurer werden. Wie lange halten die Bäcker in Magdeburg dem Druck noch stand? Brot in Not - zwei Inhaber reden Tacheles.