Die denkmalgeschützte Hyparschale in Magdeburg ist nach Italien exportiert worden. Als Modell ist sie Teil der wichtigsten Architekturausstellung der Welt in Venedig.

Die 1969 eröffnete Hyparschale in Magdeburg wird nach langem Leerstand seit 2019 von der Stadt für 25 Millionen Euro saniert. Geplant wurde alles vom weltweit agierenden Architekturbüro gmp mit Standorten wie Hamburg, Berlin oder Peking. Die Hyparschale ist nun bis November sogar Teil der Architekturbiennale in Venedig. Für die Volksstimme sprach Rainer Schweingel dazu mit gmp-Architekt Stephan Schütz.

Volksstimme: Herr Schütz, Sie zeigen die Hyparschale auf der Architektur-Biennale in Venedig – einer der wichtigsten Ausstellungen der Branche weltweit. Wie kam es dazu?

Stephan Schütz: Die Hyparschale ist ein einzigartiges Bauwerk an sich. Ihr Architekt Ulrich Müther hat mit seinen Schalenbauten schon in den 1960er Jahren visionäre Maßstäbe gesetzt. Wir freuen uns sehr, dass die Stadt Magdeburg sich für eine Sanierung entschieden hat und wir diese Aufgabe übernehmen durften. Die Hyparschale zeigt damit exemplarisch, dass man solche Bauten wieder zukunftsfähig umbauen kann, statt sie durch etwas Neues zu ersetzen. Das wollen wir in Venedig zeigen.

Was ist das Besondere an der Hyparschale?

Es ist der Wagemut des Architekten – wohlgemerkt in den 1960er-Jahren. Die Hyparschale ist eine ingenieurtechnische Meisterleistung, die nicht einfach so von der Bildfläche verschwinden darf. Sie verfügt über das größte freitragende Dach von Magdeburg. Heute würde niemand mehr so bauen oder wenn, dann mit viel Stahl. Die Hyparschale ist deshalb auch so etwas wie betongewordener Zukunftsoptimismus der 1960er Jahre und erfuhr vielleicht gerade deshalb auch so viel Akzeptanz.

Was war bei der Sanierung besonders zu beachten?

Das sind mehrere Aspekte: Zunächst ging es um den Beton für die Dachkonstruktion. Mit der Technischen Universität Dresden wurde ein Carbon-Beton entwickelt, der die Schale stabilisiert und künftig auch bei anderen Müther-Bauen eingesetzt werden kann.

Es gab insgesamt rund 70 davon, einige sind leider schon abgerissen. Zweitens wollten wir die Hyparschale so sanieren, dass sie endlich genutzt werden kann, wie Müther selbst es gedacht hat – und zwar mit den Oberlichtern, die die Mitte des Raumes mit Tageslicht versorgen.

Diese waren aber nie richtig dicht und wurden deshalb kurz nach Fertigstellung mit Teerpappe verschlossen. Ein dritter Aspekt war, eine möglichst vielfältige Nutzbarkeit der Hyparschale nach der Sanierung zu ermöglichen. Mit dem Umlauf im Obergeschoss und den vier quadratischen Eckräumen im Inneren der Halle kann sie für größere Events, beispielsweise von Autokonzernen, genauso genutzt werden wie für kleinere Seminare und bleibt als Raum trotzdem vollständig erlebbar.

Wäre ein Neubau nicht einfacher gewesen?Einfacher vielleicht, aber ein Stück Architekturgeschichte und eine Landmarke für Magdeburg wären unwiederbringlich verlorengegangen. Hier kommen wir auf ein grundsätzliches Problem: Bei der Sanierung von Altbauten schaut der Gesetzgeber fast immer durch die Brille des Neubaus: So müssen beispielsweise Brandschutz und Traglasten eines zu sanierenden Altbaus den Anforderungen eines Neubaus entsprechen. Das ist oft nur sehr schwer und kostenintensiv umzusetzen. In Magdeburg ist das aber gelungen.

In Zusammenarbeit mit dem Spezialisten für Carbonbeton, Prof. Rühle, Jentzsch und Partner, den Carbonbeton-Spezialisten von Carbocon aus Dresden und dem Institut für Massivbau der TU Dresden, konnte ein Sanierungsverfahren entwickelt werden, welches von den zuständigen Landesbehörden in Sachsen-Anhalt im Nachgang zugelassen wurde. Aus meiner Sicht wird sich der Trend zum Umbau in den nächsten Jahren verstärken.

Das alles sage ich vor allem mit dem Blick auf immer knapper werdende Ressourcen. Wir müssen beim Bauen eine Wende weg von der Wegwerfmentalität hinbekommen. Auch wenn Abriss und Neubau teilweise praktischer und billiger erscheinen, muss Umbau angesichts der heute gesetzten Klimaziele von der Ausnahme zum Normalfall werden.

Zurück zur Biennale in Venedig. Was kann der Besucher dort zur Hyparschale erfahren?

Es ist dort ein Modell der Hyparschale nach dem Umbau zu sehen, darüber hinaus gibt es Informationen zu ihrer Geschichte. Ein dreiminütiger Film zeigt den Umbau der Halle, den aktuellen Stand der Baustelle und vermittelt den Bezug der Hyparschale zum städtischen Umfeld. Zudem gibt es ein Original-Modell von Müther zu sehen, welches uns das Müther-Archiv freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat.

Ein Modell der Hyparschale in der Ausstellung in Venedig. Mit Begleittexten und einem Kurzfilm wird vor Ort über die Rekonstruktion der Halle informiert. Foto: Marcus Bredt

Wie ordnet sich die Hyparschale dort ein?

Die Hyparschale ist eine von sieben Bauten unseres Büros, deren Umbau unserer Meinung nach besonders beachtenswert sind. Zu sehen sind außerdem der Umbau des Kulturpalastes in Dresden, das Olympiastadion und die Staatsbibliothek in Berlin, die Alsterschwimmhalle in Hamburg, die Isar-Philharmonie in München und die Kunstakademie in Shanghai.

Unsere Ausstellung in Venedig bettet sich in die knapp 90 anderen Architekturausstellungen ein, die im Rahmen der Architekturbiennale 2023 in Venedig zu sehen sind. Allein in unsere Umbau-Ausstellung kommen bis zu 500 Besucher am Tag.Mancher Magdeburger wird sagen: Alles schön und gut. Aber die Kosten sind wie beim Tunnelbau am Bahnhof oder dem Brückenbau über die Elbe auch bei der Hyparschale explodiert. Warum wird die Hyparschale wie fast jedes öffentliche Bauwerk immens teurer – und der Steuerzahler zahlt und zahlt?

Bei der Hyparschale von einer Kostenexplosion zu sprechen, halte ich für eine sprachliche Übertreibung. Sicherlich gab es Kostensteigerungen, die damit zu begründen sind, dass bei der Aufstellung des Budgets noch keine konkrete Vorstellung des Umbaukonzepts vorlag.

Dieses haben wir zusammen mit unserem Auftraggeber sukzessive auf Basis des Baubestands und der funktionalen Erfordernisse entwickelt. Zudem ist eine verlängerte Planungs- und Bauzeit, die mit kleingestaffelten Mittelzuflüssen zusammenhing, als Kostentreiber zu nennen. Die Kostensteigerungen im Bauwesen während dieser Zeit waren extrem und durch niemanden in dieser Höhe vorherzusagen.

Über die Ausstellung

Die Ausstellung der Architekten von Gerkan, Marg und Partner (gmp) im Salone Verde in Venedig stellt aktuelle Fallbeispiele von Umbaupraktiken des 21. Jahrhunderts zur Diskussion, die sich mit dem Architekturerbe der Moderne auseinandersetzen wollen.

Sieben Beispiele sind in der Ausstellung „Umbau Nonstop Transformation“ zu sehen, darunter fertiggestellte Umbauten, aktuelle Baustellen und in Planung befindliche Projekte.

Gezeigt werden die Staatsbibliothek Berlin am Kulturforum (1978 /seit 2019), das Berliner Olympiastadion (1936 /2004), der Kulturpalast Dresden (1969 /2017), die Hyparschale in Magdeburg (1969 /2024) und der Umbau der Alster-Schwimmhalle in Hamburg (1973 / 2023). Außerdem werden die Umwandlungen der größten Edelstahlfabrik Shanghais (1986/seit 2021) zur Shanghai Academy of Fine Arts und einer ehemaligen Trafohalle in München (1929 / 2021) zur Isarphilharmonie Gasteig HP8 vorgestellt, teilte gmp mit.

Die Ausstellung wolle nach eigenen Angaben Prozesse des kontinuierlichen Wandels der Bauten nachzeichnen - vom Original zum Umbau, so gmp. Die Ausstellung läuft noch bis zum 26. November 2023 und ist von Dienstag bis Sonntag von 10-18 Uhr freiem Eintritt hier geöffnet: Salone Verde, Sestiere Santa Croce 2258, Calle della Regina, 30135 Venedig.

Die Biennale in Venedig: Auf der international viel beachteten Biennale in Venedig stellen 89 Teilnehmende ihre Entwürfe für Architektur und Stadtplanung vor. Zudem sind 64 Staaten mit Länderpavillons beteiligt. Motto 2023. „Das Labor der Zukunft“.

Das sagen die Architekten von gmp über die Hyparschale

Die Hyparschale in Magdeburg ist das größte noch erhaltene Hallendach des wohl erfindungsreichsten Bauingenieurs in der DDR, Ulrich Müther (1934 -2007). Sein Markenzeichen waren die zweifach gekrümmten Dachflächen, sogenannte hyperboloide Paraboloide, die sich durch ihre Krümmung selbst aussteifen und so mit sehr wenig Material sehr weite Flächen stützenfrei überspannen können – Müther prägte dafür die Bezeichnung „Hyparschale“.

Müther wollte eine quadratische Fläche von 48 Metern nicht nur mit einer doppelt gekrümmten Dachscheibe stützenfrei überspannen, sondern die Dachfläche noch einmal in vier gleiche Teildächer gliedern, jedes über quadratischem Grundriss und jedes in sich doppelt gekrümmt. Zwischen diese Dächer legte er Lichtbänder aus Glasbausteinen, die in der Mitte der Halle zu einem Lichtstern zusammenfanden. Für die damaligen bautechnischen Möglichkeiten erwies sich die Idee dieses Lichtsterns im Dach als zu gewagt. Das Dach hielt, aber durch die Bänder aus Glas drang Wasser ein und tropfte in die Halle.

Schon kurz nach der Eröffnung wurden die Oberlichter vollflächig mit Teerpappe abgedichtet. Der von Müther intendierte Effekt, das Hallendach so transparent, leicht und fragil zu inszenieren, war dahin. Über die Jahre brach dann auch das dünne Betondach an etlichen Stellen auf, und der Bewehrungsstahl rostete. 1997 wurde die Hyparschale wegen akuter Einsturzgefahr gesperrt.

Nachdem keine privaten Investoren gefunden werden konnten, entschloss sich die Stadt Magdeburg 2017, die Hyparschale selbst zu sanieren.

Gemeinsam mit Spezialisten wurde der Vorschlag entwickelt, ein neues Sanierungsverfahren zur Rettung der Hyparschale zu nutzen: die Ausbesserung des Dachs mit Carbonbeton. Das bestehende Dach wurde innen wie außen aufgeraut, um eine dünne Schicht Spezialbeton aufzuziehen und anschließend eine dünne Schicht Spritzbeton aufzutragen.

In diese Schicht werden Matten aus Carbonfasern gelegt, diese wieder mit Spezialbeton verschlossen. Das ergibt eine maximal 10 Millimeter dünne und dennoch korrosionsbeständige Schicht auf beiden Seiten der Dachscheiben. Ohne die Dimensionen der extrem dünnen Dachhaut zu verändern, wird die Tragfähigkeit der Konstruktion dadurch sogar erhöht. Die Lichtbänder können endlich wieder geöffnet werden.

Im Inneren forderte die Stadt eine flexible Einteilung des großen Raums in kleinere Einheiten. Die Architekten griffen Müthers quadratisches Grundsystem auf und entwickelten vier quadratische Räume, die jeweils in die Ecken des Hallenraums eingesetzt werden. Die Zwischenzonen bleiben nach oben offen und laufen, wie die Lichtbänder darüber, in der Hallenmitte zu einem großen, zentralen Raum zusammen. Hier ist der Blick auf die Hallendecke frei. Zusätzlich sind auch die Decken der vier Raumboxen begehbar und über Brücken miteinander verbunden, sodass eine Galerieebene entsteht, – man kann dem Dach nun sogar näher kommen denn je.

Letztlich ist es der Einsatz neuster bautechnischer Verfahren, der es ermöglicht, das, was Müther schon 1969 entwarf, originalgetreu und dauerhaft zu bauen, für die Stadt sinnvoll nutzbar zu machen. Unser Umbau ist nicht die Rekonstruktion der ursprünglich gebauten Halle, sondern eine optimierte Version. Ein Update im Sinne des Erfinders Ulrich Müther. (Quelle: gmp)